Neuer Job für Georg Schumacher : Ex-Rheinbahn-Sprecher bei Grünen

Neue Aufgabe für Georg Schumacher: Der langjährige Pressesprecher der Rheinbahn wird Leiter der Öffentlichkeitsarbeit und Pressesprecher der Grünen-Fraktion im Landtag. Am Donnerstag wurde der Vertrag unterschrieben. Für Schumacher ist es eine Rückkehr zur politischen Heimat: Der studierte Geograf hatte acht Jahre als Referent der Grünen im Düsseldorfer Rathaus gearbeitet, bevor er 2000 zur Rheinbahn wechselte. Schumacher bestätigte die Information unserer Redaktion und sprach von einer tollen Chance. „Ich freue mich sehr auf die Aufgabe.“

Der Abschied von Schumacher bei der Rheinbahn hatte im Juli für viel Aufsehen gesorgt: Das Unternehmen hatte sich plötzlich und mit sofortiger Wirkung von seinem langjährigen Pressechef getrennt, von einem Tag auf den anderen war sein Name von der Internet-Seite verschwunden. Offenbar genoss Georg Schumacher nicht mehr das Vertrauen des neu formierten Vorstands. Die Rheinbahn steckt in einer tiefen Krise, Vorstandschef Michael Clausecker musste im vergangenen Jahr vorzeitig seinen Posten räumen. Der neue dreiköpfige Vorstand soll die Unternehmensstrategie komplett überarbeiten.

Dem Vernehmen nach hat Schumacher nach Verhandlungen eine Abfindung von mehreren hunderttausend Euro erhalten. Offiziell war nach seinem Weggang die Rede von „bestem gegenseitigem Einvernehmen“. Er selbst will zum Kapitel Rheinbahn nichts sagen – und startet schon Mitte September in den neuen Job im Landtag. In Düsseldorf bekannt ist Schumacher auch für ein Hobby: Er gehört zu den Kämpfern für einen Erhalt der historischen Gasbeleuchtung.