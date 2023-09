Fotos Genussvoller Gipfel in der Sammlung Philara in Düsseldorf

Inmitten von Kunst, bunten Designklassikern von Vitra aus Weil am Rhein und einem ungewöhnlichen Architektur-Ambiente in der ehemaligen Fabrik Glas Lennarz trafen sich Designer, Modemacher, Architekten, Inneneinrichter, Liebhaber von Kulinarik und den schönen Dingen des Lebens zu einem genussvollen Gipfeltreffen in der Privat-Sammlung Philara in Düsseldorf-Flingern.

Die Gastgeber des Salons: Evelyn Gorgos (Swiss Deluxe Hotels), Valerie von Oppeln sowie (rechts) Jörg Peter Krebs, beide von Schweiz Tourismus und Anne Petersen, neue Eigentümerin des Magazins Salon