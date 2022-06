Düsseldorf feiert : Genießer-Tipps für das Frankreichfest

Düsseldorf Von Freitag bis Sonntag präsentiert das Frankreichfest am Rheinufer französische Kultur und Kulinarik. Zudem gibt es eine Tour mit 150 Oldtimern.

Nach den Corona-bedingten Ausfällen kommt mit dem Frankreichfest eine weitere beliebte Großveranstaltung zurück nach Düsseldorf . Vor allem Liebhaber französischer Kulinarik können sich auf Spezialitäten freuen. An der Rheinuferpromenade, auf dem Burgplatz und im Hof des Rathauses bieten rund 100 Stände zahlreiche landestypische Spezialitäten an. Es gibt Käse aus der Auvergne, Wurstwaren aus Savoyen, Olivenöl und Tapenade aus der Provence sowie Honig, Konfitüren, Gebäck und weitere Delikatessen wie Weinbergschnecken aus Burgund und Wein aus Toulouse . Interessant auch, dass es Speisen und Getränke aus französisch sprechenden Ländern Afrikas beim Frankreichfest geben wird.

Für Besucher wieder ein beliebter Treffpunkt wird sicher die lange Tafel am Rhein sein. Wer sich seine Lieblingsspeise und ein gutes Getränk an einem der Stände gekauft hat, kann beides sofort an einem der vielen Tische am Rheinufer genießen.