Düsseldorf-Benrath : Generationswechsel im Werkladen

Corinn und Anne Thiele (v.l.) führen nun gemeinsam den Werkladen an der Börchemstraße. Am Samstag feiert die Familie das 40-jährige Bestehen des Geschäfts und stellt Neuheiten vor. Foto: Endermann, Andreas (end)

Vor 40 Jahren eröffnete Barbara Thiele das Geschäft an der Börchemstraße in Düsseldorf-Benrath. Nun übernehmen ihre beiden Töchter den Laden.

Seit dieser Zeit hat Barbara Thiele, die Mutter der beiden Schwestern, den Werkladen an der Börchemstraße geführt. Am Samstag feiert die Familie das Jubiläum, das zugleich eine Übergabe an die nächste Generation ist: Mutter Barbara geht in den Ruhestand und die beiden Töchter führen gemeinsam das Unternehmen.