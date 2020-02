Empfang zu Ehren des japanischen Kaisers : Generalkonsul verlässt Düsseldorf

Düsseldorf Masato Iso, der 2018 sein Amt als Generalkonsul angetreten hatte, ist nach Japan zurück berufen worden. Am Dienstag lud er zum letzten Mal zum Düsseldorfer Empfang zum Geburtstag des japanischen Kaisers im Hotel Nikko.

Der japanische Generalkonsul in Düsseldorf, Masato Iso (Foto l. mit Staatssekretär Christoph Dammermann), hat beim Empfang zum Geburtstag des japanischen Kaisers seinen Abschied von der Landeshauptstadt angekündigt. Er werde in weniger als zwei Wochen nach Japan zurückreisen, sagte er bei der Feier im Hotel Nikko: „Ich bleibe Nordrhein-Westfalen und Düsseldorf aber verbunden.“ Sein Nachfolger in Düsseldorf wird der aktuelle Protokollchef des japanischen Außenministeriums, Kiminori Iwama. Oberbürgermeister Thomas Geisel dankte Iso, der seit 2018 Generalkonsul ist, für seine Arbeit in seiner „kurzen, aber bemerkenswerten Amtszeit“. Die Feier am Dienstag war das erste Düsseldorfer Geburtstagsfest für den neuen japanischen Kaiser Naruhito, dessen Regentschaft den Namen „Reiwa“ trägt, also die Ära der „schönen Harmonie“. Das Lernen aller Ära-Namen, so erklärte es der Generalkonsul in seiner Rede schmunzelnd den Gästen, sei für japanische Schüler eine teils anstrengende Herausforderung. Sie seien aber eng verbunden mit dem geschichtlichen Hintergrund. nic/RP-Foto: Salzburg