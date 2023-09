Neuer britischer Generalkonsul Warum Nick Russell ein besonderer Fan der Invictus Games ist

Den Invictus Games, jenem Sportfest, in dem ausschließlich Menschen antreten, die im Dienst für ihr Land verletzt worden sind und eine bleibende Beeinträchtigung erlitten haben, fühlt sich Nick Russell in mehrfacher, auch ganz persönlicher Weise verbunden. Nicht nur, weil er selber Brite ist und Prinz Harry es war, der das Sportereignis vor neun Jahren ins Leben gerufen hatte. Russell versieht seit Mai in Düsseldorf das Amt des Generalkonsuls des Vereinigten Königreichs und Nordirland, er wird den Duke of Sussex offiziell treffen, wenn dieser zu den Spielen nach Düsseldorf reist.