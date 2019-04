Mietbeete in Düsseldorf : Gemüsebeete zu vermieten

Düsseldorf Auf den Feldern der „Hammer Ernte“ können Bürger, die keinen eigenen Garten haben, säen und ernten. Was die Hobby-Gemüsebauern beachten müssen, erklären die Initiatoren.

„Dein Garten in Düsseldorf“. Mit diesem Slogan werben Tobias Korfmacher und sein Freund Christian Hosten, die beiden Betreiber der „Hammer Ernte“, auf ihrer Internetseite. Mit ihrem Projekt wollen sie Düsseldorfern, die zu Hause keinen eigenen Garten haben, die Möglichkeit geben, selbst ein Beet zu pflegen und dort Gemüse anzubauen. Bereits 2018 kam Korfmacher auf die Idee und ließ sich dabei von einer ähnlichen Aktion inspirieren. „Es gibt einen vergleichbaren Anbieter mit dem Namen ‚Meine Ernte‘. Ein Standort liegt hier am Rhein, direkt an meiner Laufstrecke“, erklärt Korfmacher. Durch seinen Vater wusste er, dass die knapp 3000 Quadratmeter große Fläche an der Fährstraße, unmittelbar vor den Hammer Stadttoren, von der Stadt verpachtet werden soll. Also habe man sich mit dem Düsseldorfer Liegenschafts- und Umweltamt zusammengesetzt und sofort grünes Licht für das Projekt bekommen. „Das lief alles reibungslos“, freut sich der gebürtige Hammer, der für die Idee seinen langjährigen Freund Christian Hosten begeistern konnte. „Wir kennen uns seit Kindheitstagen. Waren hier in Hamm zusammen im Kindergarten und auf der gleichen Grundschule“, sagt Hosten über Korfmacher, der zudem sein Trauzeuge war und Pate seine Kindes ist.