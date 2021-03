Nachhaltig leben in Düsseldorf : Gemüse im Miniformat

Caroline Busch und Aljoscha Dickmann bauen junges Gemüse, sogenannte Microgreens, an. Vergangenes Jahr haben sie das Start-up Stadtgreens gegründet. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Mitten im beschaulichen Stadtteil Hamm bauen Caroline Busch und Aljoscha Dickmann gesunde Microgreens an. Um die Erzeugnisse besser vermarkten zu können, hat das Paar ein eigenes Unternehmen gegründet.

Von Beate Werthschulte

Das Thema Gesundheit spielt bei Caroline Busch (28) und Aljoscha Dickmann (34) schon seit vielen Jahren eine große Rolle, denn beide sind in der Gesundheitsbranche tätig. Dickmann hat Bewegung und Gesundheit studiert und kümmert sich als Körpertherapeut um die bessere Beweglichkeit der Faszien, seine Lebenspartnerin Caroline ist Heilpraktikerin für Psychotherapie.

Während des ersten coronabedingten Lockdowns im vergangenen Jahr hatten die beiden plötzlich viel Zeit – und es entstand die Idee, gemeinsam ein zweites Standbein aufzubauen. „Ich kenne Microgreens mit ihren vielen gesunden Eigenschaften bereits seit einiger Zeit, habe den wachsenden Trend in den USA beobachtet und irgendwann begonnen, sie zu Hause anzubauen“, erzählt Dickmann. Und weil auch in Deutschland immer mehr Menschen nicht nur ein verstärktes Gesundheits- und Ernährungsbewusstsein entwickelt haben, sondern auch das Thema „Urban Farming“, also die Lebensmittelproduktion im städtischen Raum, immer mehr Anhänger findet, gründeten die beiden im Herbst vergangenen Jahres ihr Start-up Stadtgreens.

Info Geerntet wird schon nach zwei Wochen Fakt Microgreens sind Keimlinge, die 14 Tage nach der Saat geerntet werden. Ihr Anteil an Vitaminen und Mineralstoffen ist größer als bei ausgereiftem Gemüse. Kontakt Mehr Infos gibt es unter www.stadt-greens.de.

Angebaut werden ihre Microgreens – es gibt Erbse, Radieschen, Sonnenblume, Brokkoli und Weizengras – in sogenannten Anzuchtschalen auf Hochregalen in einem etwa 50 Quadratmeter großen Raum auf einem Hof an der Hammer Fährstraße. Das Minigemüse braucht eine konstante Temperatur von 20 bis 22 Grad, auch die richtige Luftfeuchtigkeit spielt eine Rolle für das Wachstum. Dass sie ausschließlich Biosaatgut und hochwertige Erde verwenden, ist für Busch und Dickmann selbstverständlich. Darüber hinaus lautet ihr Motto: „Aus der Stadt für die Stadt.“ Denn der gesamte Anbau findet in Düsseldorf statt, verkauft werden die Microgreens innerhalb Düsseldorfs und in die nähere Umgebung. Darüber hinaus sind die Verpackungen biologisch abbaubar, kompostierbar und werden aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. „Frische, Lokalität und Nachhaltigkeit sind uns sehr wichtig. Es geht uns aber nicht nur um das Produkt, sondern auch um den Kontakt und den Austausch mit unseren Kunden“, sagt Busch. Einen Teil der Erlöse spenden die beiden übrigens an soziale Organisationen.