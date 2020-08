Am Sonntag, 16. August 2020, haben sich die Gemeinden St. Maria Rosenkranz und St. Maria in den Benden in Wersten, St. Joseph in Holthausen, St. Hubertus in Itter und St. Nikolaus in Himmelgeist von ihrem Pfarrer Frank Heidkamp verabschiedet und dessen Nachfolger Florian Ganslmeier begrüßt.