Gespräch mit Bert Römgens Düsseldorfs jüdische Gemeinde auf Wachstumskurs

Im Foyer sitzen ältere Herrschaften bei Kaffee und Kuchen, der Mitarbeiter an der Pforte schickt Besucher gleich zum Corona-Test in den Nebenraum. Das Nelly-Sachs-Haus wirkt beim Eintreten wie jedes andere Altenheim, zumindest, wenn man gerade abgehetzt und ziemlich in Gedanken ist. Während der Mitarbeiter im Nebenraum das Stäbchen in die Nase führt, fallen dann aber die siebenarmigen Kerzenleuchter ins Auge – und der Besucher erinnert sich auch daran, dass er sich eben gewundert hat, warum an der Straßenecke zwei Polizisten postiert sind.