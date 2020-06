Kostenpflichtiger Inhalt: Wohnen in Düsseldorf : Das Geisterhaus von Ludenberg

Das Haus am Schellbergweg mit der Nummer vier soll seit rund zehn Jahren leer stehen. Die Nachbarschaft wundert sich, warum die Stadt bisher noch nichts unternommen hat. Foto: Marc Ingel

Ludenberg Am Schellbergweg in Düssseldorf-Ludenberg steht seit zehn Jahren ein Haus leer, das Objekt wird langsam aber sicher zum Schandfleck im Viertel. Die Stadt weiß von nichts. Was Immobilienbesitzer dürfen und was nicht.