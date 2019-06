Politischer Streit in Düsseldorf : OB Geisels Wunschkandidat für die Finanzen erklärt seinen Rückzug

Düsseldorf Der Manager Norbert Menke will nicht mehr seinen Posten im Rathaus antreten. Es hatte sich massiver politischer Widerstand angebahnt.

Der Manager Norbert Menke will nicht mehr als Chef der städtischen Beteiligungen in Düsseldorf antreten. Dies bestätigte Stadtsprecherin Ingrid Herden auf Anfrage unserer Redaktion. Menke war der Wunschkandidat von Oberbürgermeister Thomas Geisel für einen neu zugeschnittenen Posten an der Spitze des sogenannten Beteiligungsmanagements gewesen. Die Stadt Düsseldorf ist an mehr als 100 Unternehmen beteiligt, darunter Messe, Flughafen, Stadtwerke oder Rheinbahn. Geisel hatte Menke sogar schon öffentlich vorgestellt.