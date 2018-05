Düsseldorf: Geisel will sozialen Wohnungsbau stärken

Geisel will sozialen Wohnungsbau stärken

Düsseldorf Die Caritas lud zu einer Podiumsdiskussion über steigende Mieten und knapperen Wohnraum.

"Wir müssen sicherstellen, dass Sozialwohnungen nachgebaut werden", sagte er. Konkret gehe es darum, die Städtische Wohnungsgesellschaft als starken Spieler auf dem Wohnungsmarkt zu stärken. Ebenso will Geisel auch die Wohngenossenschaften unterstützen.

Der Verband hatte zu dem Aktionstag am Heinrich-Heine-Platz eingeladen, um das Problem im Herzen der Stadt zu diskutieren und dabei auch Stimmen aus der Bevölkerung zu sammeln. Dabei zeigte sich die Vielschichtigkeit des Problems. Während häufig über fehlende Wohnungen für Singles debattiert wird, sammelte die Caritas auch viele Forderungen von Paaren und Familien mit den selben Problemen. Wohnraumknappheit sei längst kein Problem mehr, das ausschließlich Menschen mit niedrigen Einkommen betreffe, erklärte der Vorstandsvorsitzende der Düsseldorfer Caritas, Henric Peeters: "Die Wohnungsnot ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen." Aus diesem Grund beschäftigt sich der Verband in diesem Jahr bundesweit mit dem Thema.