Streit um Kunstwerk in Düsseldorf : Geisel schreibt Brief an die Kunstkommission

Geisel schreibt Brief an die Kunstkommission

Düsseldorf Der Stadtrat hat eine Schenkung einer 30-Meter-Säule gegen die Empfehlung der Kommission angenommen. Die Mitglieder kritisieren insbesondere Oberbürgermeister Thomas Geisel. Der hat ihnen nun geschrieben.

Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) hat sich mit einem Brief an den Vorsitzenden der Kunstkommission, Jörg-Thomas Alvermann, gewendet. Der Grund war die scharfe Kritik aus dem Gremium an Geisels Vorgehen in Bezug auf die Schenkung einer 30-Meter-Säule. Der Stadtrat hatte die Schenkung des Kunstwerks von Thomas Schönauer und Ralph Richter, das sich mit der Wiedervereinigung auseinandersetzt, gegen die Empfehlung des Fachgremiums angenommen. Das hatte die künstlerische Qualität des Entwurfs bezweifelt. Geisel hatte sich für den Beschluss des Rats starkgemacht und gesagt, die erst vor einigen Jahren ins Leben gerufene Kommission dürfe keine „Geschmacks-Polizei“ sein.