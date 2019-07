Pläne der Bundesregierung : Rathaus-Chef hofft auf Foto-Archiv

Der Bund will eine zentrale Stelle für Fotografie-Nachlässe. Hat Düsseldorf Chancen?

(arl) Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) hält Düsseldorf für einen logischen Kandidaten für das zentrale deutsche Fotoarchiv, das die Bundesregierung einrichten möchte. „Natürlich sollten wir uns darum bemühen, der Standort zu werden“, sagt er unserer Redaktion. Dem Vernehmen nach hat es bereits Gespräche zwischen Vertretern aus Düsseldorf und Berliner Verantwortlichen am Rande einer Tagung in der Hauptstadt gegeben. Wie groß die Chancen sind, ist unklar.

Kultur-Staatsministerin Monika Grütters möchte eine zentrale Einrichtung schaffen, an die bedeutende Fotografen ihren Nachlass geben können. Anders als im Fall literarischer Nachlässe, die zum Beispiel im Literaturarchiv Marbach bewahrt, gepflegt und veröffentlicht werden, fehle für die zeitgenössische künstlerische Fotografie eine solche Einrichtung. In einigen anderen Ländern gibt es bereits zentrale Archive. Sie können Grütters zufolge auch dabei helfen, dass Nachlässe nicht an private Sammler oder Galerien gehen, sondern in den Besitz der Öffentlichkeit gelangen.