Rechtsextremen-Treffen in Potsdam Dr. Mörig und Mr. Hyde

Zehn Jahre ist es her, da fehlte am Niederkasseler Rheinufer eine Bank. Den einen fehlte eine Sitzmöglichkeit, um den Blick auf den Rhein in Ruhe genießen zu können, den anderen, um sich auf dem Joggingweg dehnen zu können. Eine nette und harmlose Idee. Bürger und Initiativen sollten diese Bank damals finanzieren, so der Vorschlag aus der Lokalpolitik. Der gefiel auch Astrid Mörig. Sie und ihr Mann könnten sich durchaus vorstellen, eine Bank komplett zu sponsern, wenn ein Hinweisschild angebracht würde, auf dem „Zahngesundheit Oberkassel“ steht. Der Name der Praxis ihres Mannes Gernot.