Behindertenparkplatz mit Nummer Gehbehinderter muss Knöllchen trotz Behindertenausweis zahlen

An einem Vormittag unter der Woche ist die Duisburger Straße in Pempelfort stark befahren. In Höhe der Hausnummer 32 halten einige Autos in zweiter Reihe, auch auf der gegenüberliegenden Straßenseite sind nur vereinzelte Plätze frei. Der einzige Platz, der lange frei bleibt, liegt direkt vor dem Eingang, über den die dortigen Einkaufsmöglichkeiten erreichbar sind. Dieser Parkplatz bleibt frei, da es sich um einen Behindertenparkplatz mit Nummer handelt. Nur der Besitzer des Behindertenausweises mit der entsprechenden Nummer darf ihn nutzen.