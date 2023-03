Gehaltsunterschiede in Düsseldorf So viel weniger als Männer verdienen Frauen in Düsseldorf

Den größten Gehalts-Unterschied liegt in Düsseldorf in der Unternehmensorganisation und -strategie. Hier verdienen Frauen 1904 Euro weniger als männliche Beschäftigte in dieser Tätigkeit. Im Rechnungswesen, Controlling und Revision sind es 1636 Euro weniger. Auch im Einkauf und Vertrieb erzielen Frauen in Düsseldorf ein geringeres Entgelt als ihre männlichen Kollegen, nämlich 1487 Euro. Einzig die Unternehmen im Tourismus sowie die Hotels und Gasstätten honorieren die Arbeit der Frauen mit einem etwas höheren Brutto-Monatsgehalt, so die Arbeitsagentur. Frauen erhalten am Ende des Monats 82 Euro brutto mehr als ihre männlichen Kollegen.