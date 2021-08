Zur Berichterstattung über „Fashion Design Institut“ : Gegendarstellung

In dem am 28.05.2021 auf rp-online.de veröffentlichten Beitrag wird unwahr über das „Fashion Design Institut“, dessen Träger wir sind, behauptet: „Das NRW-Ministerium für Kultur und Wissenschaft hat das Fashion Design Institut (FDI) mit Sitz in Oberbilk verwarnt“.

Richtig ist: Das NRW-Ministerium für Kultur und Wissenschaft hat das Fashion Design Institut nicht verwarnt.

Oberbilk, den 18.06.2021,

Dreamcast Evolution Ltd.

Harald Thomas, Direktor

Anmerkung der Redaktion: Die Gegendarstellung muss nach § 56 Rundfunkstaatsvertrag unabhängig von ihrer inhaltlichen Richtigkeit veröffentlicht werden.

