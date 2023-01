Düsseldorf Neues Handlungskonzept gegen Rassismus wird ausgearbeitet

Düsseldorf plant, mit einem neuen, kommunalen Handlungskonzept entschiedener gegen Rassismus und Rechtsextremismus vorzugehen. Das hatte der Rat der Stadt im vergangenen Jahr beschlossen. Nun soll dieses Konzept unter Obhut des Amtes für Gleichstellung und Antidiskriminierung in einem partizipativen Prozess gemeinsam mit Akteuren der Stadtgesellschaft und unter Beteiligung interessierter Bürgerinnen und Bürger konkretisiert werden. Zur Auftaktveranstaltung am heutigen Freitag kamen dazu über 100 Vertreter aus Stadtverwaltung, Religionsgemeinschaften und sozialen Verbänden im Rathaus zusammen, um das Problem zu erörtern und erste, richtungsweisende Ansätze für die weitere Ausarbeitung des Konzepts festzulegen.

Im Vergleich zu anderen Großstädten sei das Problem mit direktem Rassismus und rechtsextremen Gedankengut in Düsseldorf zwar nicht gravierend, sagt Groce Peroski. Dennoch gebe es auch hier Menschen, die mit derartigen Inhalten sympathisieren. „Viel häufiger ist es der Alltagsrassismus, mit welchem die Betroffenen konfrontiert werden“, sagt der Vorsitzende des Düsseldorfer Integrationsrates. So müssten Menschen aufgrund ihres Aussehens, Hautfarbe oder Namens immer wieder indirekt Benachteiligungen erfahren, etwa bei der Wohnungs- und Jobsuche. Davon seien auch Strukturen in Kommunalpolitik und Verwaltung nicht ausgeschlossen. So sei Peroski erstaunt gewesen, welche Widerstände und Diskussionen sich in den Bezirksverwaltungen bezüglich der Einführung zweisprachiger Straßenschilder ergaben. „Japanische Straßenschilder in der Immermannstraße waren nicht das Problem. Arabischsprachige Schilder in anderen Stadtteilen hingegen schon“, sagt er. Auch, ob es sich bei der Herkunft um ein gesellschaftlich anerkanntes Land handelt oder nicht, würden Betroffene gerade bei sensiblen Ämtern wie der Ausländerbehörde immer wieder erfahren. Davon seien hier geborene Menschen mit Migrationshintergrund sowie Flüchtlinge und Zugezogene gleichermaßen betroffen. „Vielen ist dabei gar nicht bewusst, was eine problematische Aussage oder Bezeichnung mitunter darstellen kann. Es geht also zunächst darum, eine Verwaltung frei von Rassismus sicherzustellen. Im zweiten Schritt müssen wir das Konzept auf die Zivilbevölkerung ausweiten." Gelingen könne dies mit sowohl mit verstärkter Sensibilisierung und Aufklärung als auch über direkte Austauschmöglichkeiten zwischen Bürgern und marginalisierten Gruppen.

Welche dazu gehören und wie die generelle Sichtbarmachung der Problematik gelingen kann, besprachen die Teilnehmenden anschließend in zweistündigen Workshops, an denen auch Expertinnen und Experten verschiedener Antidiskriminierungsstellen teilnahmen. Auf Basis der gesammelten Erkenntnisse sollen in einigen Wochen in einem zweiten, partizipativen Schritt gemeinsam mit interessierten Bürgern konkrete Handlungspunkte ausgearbeitet werden. Ende des Jahres, so hofft die Gleichstellungsbeauftrage und Amtsleiterin Elisabeth Wilfart, könnte das konkrete Konzept dann vom Stadtrat verabschiedet werden.