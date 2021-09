Gegen Poser und Tuner in Düsseldorf : Schranke am Mannesmannufer geht in Betrieb

Foto: Wolfgang Harste 8 Bilder Hier schließt sich die Anti-Poser-Schranke in Düsseldorf das erste Mal

Düsseldorf Um Auto-Poser und Leute auf der Suche nach Parkplätzen vom Mannesmannnufer in Düsseldorf fernzuhalten, wurde der Bereich an den Wochenenden bislang regelmäßig gesperrt. Jetzt geht die dort neu installierte Schranke in Betrieb. Was man dazu wissen muss.

Die Anwohner im Bereich des Mannesmanufers und der Berger Allee in Düsseldorf wurden besonders an den Wochenenden oft massiv durch Fahrzeuge der sogenannten Poser- und Tuner-Szene, aber auch durch Besucher der Stadt auf Parkplatzsuche gestört. Bislang hat die Stadt den Bereich regelmäßig an den Wochenenden abgesperrt, zur Überwachung wurde extra Kontrollpersonal beauftragt. Das ändert sich nun ab dem ersten Oktoberwochenende.

Bereits vor einem Monat hat die Stadt an der Zufahrt eine Schranke installieren lassen. Diese sollte jedoch erst in Betrieb genommen werden, sobald die Anlieger vom Amt für Verkehrsmanagement ausführlicher über deren Nutzung informiert worden seien, hieß damals. Das ist nun geschehen. Die am Beginn des Mannesmannufers auf Höhe Thomasstraße installierte Schranke wird ab 1. Oktober täglich in der Zeit von 21 Uhr bis 5 Uhr geschlossen.

Foto: Gerhard Berger 18 Bilder Festnahme bei Poser-Kontrolle in Düsseldorf

Anlieger der Straßen Bäckergasse, Bäckerstraße, Berger Allee, Carlstor, Citadellstraße, Hafenstraße, Horionplatz, Mannesmannufer, Orangeriestraße, Rathausufer und Schulstraße können die Schranke mit einer Chipkarte öffnen. Zusätzlich muss eine gültige Ausnahmegenehmigung im Fahrzeug mitgeführt werden.

Die Beantragung der Chipkarte kann laut Stadt persönlich oder durch eine bevollmächtigte Person im Büro der Ausnahmegenehmigungen des Amtes für Verkehrsmanagement (Auf'm Hennekamp 45, 40225 Düsseldorf) erfolgen. Ein Versand der Chipkarte über den Postweg erfolgt nicht. Für die Chipkarte muss eine Kaution in Höhe von 45 Euro hinterlegt werden. Polizei, Feuerwehr und sonstige Notdienste erhalten eine Möglichkeit, die Schranke im Einsatzfall zu öffnen.

Foto: Christoph Schroeter 20 Bilder Poser- und Tunerkontrollen in Düsseldorf

Zwischenzeitlich hatte ein Schreiben des Amtes für Verkehrsmanagement für Irritationen gesorgt. Darin hieß es, für die Chipkarte sei zusätzlich eine jährliche Gebühr von 55 Euro zu entrichten. Oberbürgermeister Stephan Keller hatte damals nach Beschwerden schnell reagiert und das Vorhaben wieder einkassiert.