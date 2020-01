Kommentar : Gegen Gewalt hilft nur Schulterschluss

Meinung Düsseldorf Warum der raue Ton in der Gesellschaft zunimmt, weiß keiner. Sicher ist nur: Wir müssen etwas dagegen tun, findet unsere Autorin.

Gefühlte Wahrheit: Wir werden alle zunehmend rabiater im Umgang miteinander. Wahrscheinlich wird jemand in fünfzig Jahren mal ein sehr kluges Buch über die Ursachen schreiben. Jetzt fahren wir noch ziemlich auf Sicht. Weniges steht schon fest: Dem OSD Teleskopstöcke zu geben, hilft nur gegen das Symptom, nicht die Krankheit. Es mag aktuell erforderlich sein. Weiter darf die Aufrüstung aber nicht gehen. Jede Waffe, noch so harmlos, schafft weitere Distanz zwischen Menschen mit Uniform und solchen ohne. Was wir brauchen, ist eine gesellschaftliche Solidarisierung – von allen mit allen. Wir versuchen alle nur, durch den Tag zu kommen. Egal, was wir dabei anhaben: ruhig bleiben. Schaffen wir das, machen es andere vielleicht nach.