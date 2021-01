Verkehr in Düsseldorf : Wo die Rethelstraße für Fußgänger zur Gefahr wird

Düsseltal Auf der Einkaufsstraße im Zooviertel dürfen Autos auf Höhe der Haltestelle in den Gleiskörper der Straßenbahn fahren. An Schritttempo halten sich dabei aber offenbar nur wenige.

Die Rethelstraße ist in mehrfacher Weise eine ungewöhnliche (weil breite) Einkaufsstraße in Düsseldorf. Alles ist etwas chaotisch – das Zweite-, manchmal sogar das Dritte-Reihe-Parken wird zwar sanktioniert, ist aber an der Tagesordnung. Ungewöhnlich ist auf Höhe des Brehmplatzes auch, dass Autos in den Gleiskörper der Straßenbahn fahren dürfen, weil es dort Parkbuchten und eine Toreinfahrt gibt.

Seit zwei Jahren ist sie bemüht, an der Situation etwas zu ändern, doch ihre Versuche, mit dem Amt für Verkehrsmanagement in Kontakt zu treten, seien ohne Erfolg geblieben. Etwas Hoffnung hatte die Anwohnerin in den barrierefreien Umbau der Haltestelle gesetzt. Doch außer, dass die provisorische Ampel am Ende der Haltestelle durch eine fest installierte Ampel ersetzt wurde, sei nichts geschehen. „Am Beginn der Haltestelle gibt es jetzt noch ein gelb blinkendes Männchen, aber das reicht nicht.“ Christina Dramburg fordert an dieser Stelle die Einführung von Tempo 10. „Und am besten noch einen Blitzer dahinter, da könnte die Stadt mal richtig abkassieren.“