Kinder in Düsseldorf : Die Tücken auf dem Weg zur Brehmschule

Hier wird’s gefährlich: Um vom Grünstreifen auf der Hans-Sachs-Straße zur Karl-Müller-Straße zu gelangen, muss Til höllisch aufpassen. Foto: Marc Ingel

Düsseldorf Auf vielen Schulwegen lauern Gefahren, die eigentlich mit wenig Aufwand zu beheben wären, wie ein Beispiel aus Düsseltal zeigt. Die Stadt verspricht, die vermeintlichen Defizite in Augenschein zu nehmen.

Til Florschütz geht zur Brehmschule, so wie 500 weitere Grundschüler auch. Die Mutter legt aber wert darauf, dass der Siebenjährige den Weg alleine zurücklegt, gerne mit seinem Rad, und nicht im Elterntaxi bis vor das Schultor kutschiert wird. Ganz so weit hat er es auch nicht, und dennoch birgt der Schulweg so seine Tücken – und manchmal wird es sogar richtig gefährlich.

Das findet nicht nur Jessica Florschütz ziemlich unnötig, könnten diese Probleme – insbesondere auf dem Stück zwischen Schumannstraße und der Karl-Müller-Straße, wo sich die Schule befindet – für ihren Sohn und seine Mitschüler doch mit vergleichsweise wenig Aufwand beseitigt werden. „Wenn die Kinder von der Schumannstraße ohne Umweg auf den Grünstreifen in der Mitte der Hans-Sachs-Straße wechseln wollen, ist auf beiden Seiten der Bordstein nicht abgesenkt. So muss das Vorderrad angehoben werden, was bei schwerem Ranzen zu Sturzgefahr führt“, sagt sie und bekommt Unterstützung von Lena Steinhäuser: „Obwohl wir uns hier in vermeintlich ruhigen Wohnstraßen befinden, ist der Verkehr morgens enorm. Kaum einer hält sich an das Tempo-30-Limit und nicht zuletzt ist alles zugeparkt, sodass die Kinder beim Überqueren der Straße selten freie Sicht haben, um zu schauen, ob sich Autos nähern.“ Ohnehin seien die Straßenbeziehungen rund um den kleinen Brahmsplatz hier sehr verwirrend, „es fehlt ein klarer Übergang“.

An dem Übergang des Mittelstreifens lauert von rechts Gefahr durch Falschabbieger aus der Goethestraße. Foto: Marc Ingel

Info Mehr Kinder haben Unfall mit dem Fahrrad Schulwegunfälle 2020 sank die Zahl der Unfälle im Vergleich zum Vorjahr um 63 Prozent, 15 Kinder verletzten sich leicht, zwei schwer, kein Kind wurde im Straßenverkehr auf dem Weg zur Schule getötet. Corona-Jahr Die Zahl der Unfälle im vergangenen Jahr ist vor allem deshalb so niedrig, weil durch die Corona-Pandemie die Schulen über Monate geschlossen blieben, sagt die Polizei, die fürchtet, dass sich viele Kinder nach Ende der Pandemie schwertun könnten, sich im Straßenverkehr wieder zurechtzufinden. Alle Unfälle mit Kindern Trotz rückläufiger Schulwegunfälle verzeichnete die Polizei in der Altersgruppe „Kinder“ 2020 im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von Verkehrsunfällen von 142 auf 151. Anstieg Besonders groß war der Anstieg bei Kindern auf Fahrrädern (+20,6 Prozent). 82 Kinder waren 2020 in einen Unfall verwickelt, 35 davon wurden von den Kindern selbst verschuldet. Unfallfolgen In den Jahren 2018, 2019 und 2020 kam zum Glück kein Kind mehr im Straßenverkehr ums Leben. 2017 starb in Wittlaer eine Neunjährige auf dem Weg zur Schule. Insgesamt verletzten sich im vergangenen Jahr 162 Kinder leicht und 17 Kinder schwer (aktive und passive Verkehrsteilnehmer).

Ein richtiger Gefahrenpunkt sei dann die Einmündung der Goethe­straße in die Hans-Sachs-Straße. Autos dürfen dort nur rechts fahren, „das missachten aber viele und gefährden so die Kinder, die vom Grünstreifen auf den Bürgersteig an der Rembrandtstraße wechseln wollen“, kritisiert Jessica Florschütz. Dennoch sei genau das für die Kinder ratsam, denn eine Kreuzung weiter bestehe hochgradige Unfallgefahr, da vor 8 und nach 15 Uhr unzählige Autos aus der Karl-Müller-Straße kommen würden, um die Hans-Sachs-Straße zu überqueren oder rechts abzubiegen. „Klar, da sind dann auch viele Elterntaxis mit dabei“, weiß Lena Steinhäuser.

An allen genannten Stellen fehle es grundsätzlich an Zebrastreifen, sagen beide übereinstimmend, im unmittelbaren Umfeld der Brehmschule gebe es nicht einmal ein Hinweisschild, dass es sich um einen Schulweg handelt, „und die Bürgersteigecken, etwa an der Holbeinstraße, sind alle von Anwohnern zugeparkt“, berichtet Florschütz. Noch gefährlicher sei, sich der Grundschule über die Sohnstraße zu nähern. Zwar sei der Zebrastreifen dort gut ausgeschildert, die Tempo-30-Hinweise aber in weitem Abstand aufgestellt. So seien Nadia Kuckelsberg und ihre Tochter kürzlich nur ganz knapp einem rasenden Transporter entkommen. „Und der Fahrer hat uns anschließend sogar noch beschimpft“, erzählt die Mutter erbost. Lena Steinhäuser fragt daher rhetorisch: „Das klingt zwar abgedroschen, aber muss wirklich erst ein Kind umgefahren werden, bis hier etwas passiert?“

Zum Glück hat Til heute keinen schweren Ranzen dabei, denn am Bordstein muss er sein Rad anheben. Foto: Marc Ingel

Von der Stadt heißt es, dass seitens des Ordnungsamtes generell ein besonderes Augenmerk auf die Schulwegsicherung gerichtet werde. So würden regelmäßig Sonderaktionen zur Schulwegsicherung – insbesondere nach den jeweiligen Schulferien – vorgenommen, bei denen diese schwerpunktmäßig überwacht werden. „Im Rahmen der routinemäßigen Kontrollen der Verkehrsüberwachung wurden im Bereich Brahmsplatz bisher aber keine entsprechenden Feststellungen gemacht“, sagt ein Stadtsprecher. Verstärkte Kontrollen, zur Überprüfung der aktuellen Situation am Morgen, würden durch die Verkehrsüberwachung des Ordnungsamtes in den nächsten Tagen jedoch vorgenommen.

Zum Grünstreifen an der Hans-Sachs-Straße wird mitgeteilt: Er sei nicht befestigt, und im Fall einer Absenkung des Bordsteins müsse eine solche erfolgen, da ansonsten das Erdreich bei Regen auf die Fahrbahn gespült werde. „Der Aufwand wäre somit zwar nicht minimal, aber auf jeden Fall eine Planung wert“, sagt der Sprecher.

An der Goethestraße gelte selbstverständlich das Rechtsfahrgebot. „Das Amt für Verkehrsmanagement wird den Hinweis an die Polizei aber weitergegeben, die für die Überwachung des fließenden Verkehrs zuständig ist“, verspricht der Stadtsprecher.