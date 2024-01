Kunst in Düsseldorf Neue Künstlerinnen der „Gedok A46“ stellen sich vor

Die „Gedok“ wurde 1926 in Hamburg unter dem Namen „Gemeinschaft Deutscher und Österreichischer Künstlerinnenvereine aller Kunstgattungen“ gegründet. Der Verein zählt heute mehr als 2700 Mitglieder in 23 Regionalgruppen und ist europaweit der größte und älteste Verband für Künstlerinnen. Die 1996 ins Leben gerufene Regionalgruppe „Gedok A46“ ist ein integraler Bestandteil der Kulturlandschaft im Einzugsgebiet der namensgebenden Autobahn A46. Als vernetzende und unterstützende Gemeinschaft trägt die „Gedok A46“ maßgeblich dazu bei, die Präsenz von Frauen in der regionalen Kunstszene nachhaltig zu stärken.