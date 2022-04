Erinnerung an Ermordeten : Gedenktafel für Rohwedder in Niederkassel enthüllt

Oberbürgermeister Stephan Keller (v.l.) und Rohwedders Kinder Philipp Rohwedder und Cecilie Rohwedder-Horvath bei der Niederlegung der Gedenktafel. Foto: Stadt Düsseldorf/Melanie Zanin

Düsseldorf Der damalige Präsident der Treuhandanstalt wurde am 1. April 1991 in seinem Haus in Düsseldorf ermordet. Jetzt erinnert die Stadt daran mit einer Gedenktafel, die Familie Rohwedders nahm an der feierlichen Enthüllung teil. Auch ein früherer Bundespräsident kam zum Empfang.

Auf dem Kaiser-Wilhelm-Ring in Niederkassel erinnert seit Freitag eine Gedenktafel an den ermordeten Detlev Karsten Rohwedder. Der damalige Präsident der Treuhandanstalt war dort am 1. April 1991 in seinem Haus erschossen worden. Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) enthüllte die Gedenktafel im Beisein der Familie Rohwedders.

Rohwedder sei Opfer eines feigen und hinterhältigen Attentats geworden, sagte Keller bei einem Empfang im Rathaus, bei dem auch Bundespräsident a.D. Horst Köhler anwesend war. „Für diese furchtbare Tat gibt es keine Entschuldigung. 31 Jahre lang fehlte in Düsseldorf ein Zeichen, das daran erinnert“, so Keller: „Nun geben wir dem Gedenken und der Erinnerung einen öffentlichen Ort.“

Detlev Karsten Rohwedder wurde am Ostermontag 1991 kurz vor Mitternacht durch das Fenster seines Arbeitszimmers erschossen. Der Schütze hatte in einem Garten am Rheinufer rund 60 Meter entfernt gelauert. Die RAF hat sich damals zu dem Mord bekannt, bis heute sind jedoch die Täter nicht ermittelt. Der 30. Jahrestag des Verbrechens vor einem Jahr war für die Stadt Anlass gewesen, ein öffentliches Gedenken an Rohwedder zu ermöglichen. „Ich finde, es ist ein gutes Symbol, dass wir ein Zeichen setzen gegen Terror, gegen Hass, gegen Gewalt“, sagte Keller. Rohwedder sei trotz seiner beruflichen Abwesenheit immer ein Bürger dieser Stadt gewesen. Rohwedders Sohn Philipp sagte, es sei ein trauriger Tag, aber auch ein Tag der Freude darüber, dass die Stadt Düsseldorf „eine so wunderbare Plakette geschaffen hat, die das Andenken an unseren Vater wachhält“.