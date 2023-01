Stadtbild in Düsseldorf Diesem Gedenkort fehlt jegliche Würde

Am ehemaligen Güterbahnhof Derendorf befand sich während des Zweiten Weltkriegs eines von mehr als 400 bisher nachgewiesenen Zwangsarbeiterlagern in Düsseldorf. Seine Insassen gehörten zu den etwa 13 Millionen Menschen, die aus ihren Heimatländern nach Deutschland zum Arbeitseinsatz verschleppt wurden. Im Umfeld des alten Güterbahnhofs gibt es mehrere Gedenkorte. Das größte ist das Schienen-Mahnmal an der Toulouser Allee (Ecke Marc-Chagall-Straße), das an die Deportation jüdischer Menschen zwischen 1941 und 1945 in nationalsozialistische Ghettos und Vernichtungslager vom Güterbahnhof Derendorf aus erinnert.