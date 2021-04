Gedenken in Düsseldorf : Aktion gegen das Vergessen

Flingern An dem Erinnerungszeichen für KZ-Außenlager an der Schlüterstraße wurde bei einer Gedenkfeier dazu aufgerufen, dem Faschismus die Stirn zu bieten.

Kaum einer weiß, dass sich dort, wo heute Kinder friedlich spielen und es sich angenehm leben lässt, vor mehr als 76 Jahren fürchterliche Gräuel abspielten. Auf dem Gebiet des heutigen Quartier Grafental stand von 1943 bis 1945 ein KZ-Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwalds. Es war nicht das einzige in Düsseldorf. In insgesamt fünf Lagern (Stoffeln, Kalkum, Kirchfeldstraße, Rather Straße und Schlüterstraße) wurden Häftlinge als billige Arbeitssklaven missbraucht, sie mussten Trümmer beseitigen, in Bombenräumkommandos arbeiten oder für Rheinmetall im Geheimen Kriegswaffen herstellen.