Ereignisse jähren sich zum 83. Mal : Gedenken in Düsseldorf zum Jahrestag der Pogromnacht

Gedenken in Düsseldorf zum Jahrestag der Pogromnacht

Düsseldorf Die Novemberpogrome von 1938 waren eine vom nationalsozialistischen Regime organisierte und gelenkte Zerstörung von Einrichtungen jüdischer Bürger im gesamten Deutschen Reich. In Düsseldorf finden mehrere Gedenkveranstaltungen statt. Ein Überblick.

Mit dem Novemberpogrom - vom Volksmund auch als „Reichskristallnacht“ bezeichnet - begann eine neue Phase der Verfolgung und Diskriminierung, die im Holocaust mit der Deportation und Vernichtung von mehr als sechs Millionen Juden in Konzentrationslagern endete.

Allein in Düsseldorf gab es mehr als 450 Überfälle auf Wohnungen und Geschäftsräume, mindestens 70 Menschen wurden teilweise schwer verletzt, 13 Menschen starben während oder an den Folgen des Pogroms. In diesem Jahr jährt ich das Ereignis zum 83. Mal.