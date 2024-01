Hebammen in Düsseldorf Geburtshaus trauert um Reinhild Maria Schneider

Das Geburtshaus Düsseldorf wurde 1995 als eingetragener Verein gegründet und 2009 in eine gemeinnützige GmbH umgewandelt. Ein Team aus Hebammen und Kursleiterinnen aus den unterschiedlichsten Professionen hat sich auf die Themen Schwangerschaft, Geburt und die ersten Lebensjahre mit Kindern spezialisiert. Der Standort in Düsseldorf befindet sich an der Achenbachstraße.