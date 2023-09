Gebäude in Düsseldorf LED-Wand am Kö-Bogen II in Betrieb

Mehr als 112 Meter sollte die riesige LED-Wand am Kö-Bogen II in Düsseldorf breit werden. Hieß es beispielsweise 2018, als das begrünte Gebäude noch gar nicht fertig war. Viele Jahre hat es gedauert, bis der Werbescreen endlich in Betrieb gehen konnte. Jetzt ist es so weit, seit Anfang September laufen an der Schadowstraße Werbeclips über das Gebäude.