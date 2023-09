Neue Idylle der Szene-Gastronomie Auf ein Glas ins Gewerbegebiet

Was etwas abstrakt klingt, lässt sich konkret nachvollziehen. Zum Beispiel mit dem Freizeitangebot, das sich zunehmend in den Gewerbegebieten in Düsseldorf entwickelt hat. Etwa für Konzerte. 1977 zieht das Zakk in die alte Fabrikhalle der Klöcknerwerke an der Fichtenstraße in Flingern, heute gegenüber vom neuen Kürzer. In den 90er-Jahren kam in der Nähe an der Ronsdorfer Straße, aber schon in Lierenfeld gelegen, das Stahlwerk in einer früheren Halle der Mannesmannröhren-Werke hinzu. Mittlerweile liegt an der gleichen Straße das Kulturzentrum Weltkunstzimmer oder auch die Theaterkantine. Zudem gibt es mittlerweile zahlreiche Hallen zum Klettern, mit Spielplätzen, Trampolinen oder jetzt sogar mit einer Welle zum Surfen auf dem Areal Böhler. Veranstaltungsorte zum Mieten poppen immer öfter auf, wie der alte Gerresheimer Bahnhof oder jüngst in der umgebauten Plange Mühle im Hafen.