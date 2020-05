Pläne von bekanntem Gastronomen : Noch ein Stadtstrand in Düsseldorf – wegen Corona?

So wie in dieser Animation könnte der neue Stadtstrand im Hafen aussehen. Foto: Rainer Wengenroth

Düsseldorf Einer der Gründer des legendären Stadtstrands Monkey’s Island träumt von einer Rückkehr in den Hafen – vielleicht sogar noch in diesem Sommer. Er verweist auf die geringere Infektionsgefahr, wenn die Menschen im Freien bleiben. Aber die Zeit drängt.

Bringt Corona den legendären Stadtstrand Monkey’s Island zurück in den Hafen? Davon träumt zumindest Rainer Wengenroth, einer der Gründer des 2006 geschlossenen Event-Strands, der heute als Vorbild für ähnliche Projekte wie die Stadtstrände in der Innenstadt gilt. Der damalige Standort ist zwar passé, denn an der Hafenspitze steht heute das Hyatt-Hotel. Wengenroth hat aber die Landzunge am Ende der Kesselstraße für einen Nachfolger in den Fokus genommen. Dort könnte es wieder Drinks, Musik, Sand und einen tollen Ausblick aufs Wasser geben.