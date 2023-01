Kommen und Gehen Neue Heimat für Enzo’s Trattoria in der Carlstadt

„Ich habe in den ehemaligen Heinrich-Heine-Stuben in der Bolkerstraße in der Küche gearbeitet“, erinnert sich der 62-Jährige an seine ersten Jahre in der Landeshauptstadt. Im Jahr 2001 wurde Enzo’s Trattoria am Carlsplatz seine berufliche Heimat, 2006 übernahm er das italienische Restaurant und führte es mit viel Herzblut bis September vergangenen Jahres. Und auch, wenn er noch ein wenig enttäuscht und traurig ist, dass der Pachtvertrag nicht verlängert wurde, freut Agrusa sich nun auf einen Neuanfang.