Kommunalpolitik in Düsseldorf Politik fordert Gastronomiekonzept für das Linksrheinische

Immer wieder gibt es im Linksrheinischen Ärger mit Nachbarn wegen angeblich zu lauter Gastronomie. Vor diesem Hintergrund haben sich die Parteien in der Bezirksvertretung 4, zuständig für Ober- und Niederkassel, Heerdt und Lörick, zusammengerauft und fordern die Verwaltung in der Sitzung am kommenden Mittwoch (27. September, 15 Uhr, Rheinblick 741) in einer überfraktionellen Anfrage auf, ein Gastronomiekonzept für das Linksrheinische zu erstellen.