Gastro-Test im So Re in Düsseldorf : Georgische Köstlichkeiten und eine Prise Dill

Natia Torchinava, Restaurantchefin im So Re, serviert Getränke auf der großen Terrasse am Lindenplatz. Die 130 Plätze sind bei gutem Wetter und vor allem am Wochenende schnell belegt. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Flingern-Nord Im So Re tischt Natia Torchinava jetzt georgisch auf – und trifft mit veganen Auberginenröllchen und großer Terrasse offenbar den Nerv in Flingern.

Es ist, als hätten die Flingeraner geradezu auf das So Re gewartet – so voll ist es an den Wochenenden auf der großen Terrasse am Lindenplatz. Und bereits während der Renovierung des neuen Restaurants steckten immer mal wieder künftige Gäste den Kopf durch Tür und fragten, wann denn nun endlich Eröffnung sei, erzählt Inhaberin Natia Torchinava. Für die wartende Nachbarschaft hat die 25-Jährige dann schon im April mit kleiner Karte eröffnet, ein Soft-Opening sozusagen. Im Mai ging es dann richtig los mit einer Palette an georgischen Spezialitäten.

Was ist das Konzept? Das So Re ist Restaurant und Bar zugleich, das Essen steht aber im Mittelpunkt – die Gerichte hat Inhaberin Natia Torchinava kreiert und sie steht auch jeden Tag selbst in der Küche. Die vergangenen fünf Jahre hat sie sich in einem anderen georgischen Restaurant in Düsseldorf, dem Pepella in Pempelfort, als Köchin ausgetobt. Mit dem So Re hat sie sich nun den Wunsch eines eigenen Restaurants erfüllt. Und es ist gleich ein sehr großer Laden geworden: Bis zu 100 Gäste finden drinnen Platz, noch einmal 130 Plätze gibt es draußen auf der Terrasse. Übrigens: „So Re“ heißt „Wo ist“ – und die Antwort soll laut der Inhaberin Flingern sein, wo sie selbst seit vielen Jahren lebt.

Info Die wichtigsten Infos zum Restaurant So Re Adresse Restaurant So Re, Hoffeldstraße 37 in Flingern-Nord Öffnungszeiten Die Küche hat dienstags bis freitags von 17 bis 22 Uhr geöffnet, samstags und sonntags von 10 bis 22 Uhr. An allen Tagen hat die Bar auch länger geöffnet. Montag ist Ruhetag. Kontakt Reservierungen telefonisch unter 0211 36180646 oder online unter so-re.eatbu.com.

Was steht auf der Karte? Wer bei georgischer Küche gleich an fleischlastige Gerichte denkt, liegt falsch. Zwar stehen auch Lammeintopf und gegrilltes Hähnchen auf der Karte, doch die georgischen Gerichte sind von Natur aus häufig vegetarisch und vegan, sagt Natia Torchinava. Die Vorspeisen etwa sind beinahe alle rein pflanzlich, eine gemischte Platte gibt es für 22 Euro und reicht für drei bis vier Personen. Georgische Teigfladen mit Käsefüllung, Hackfleisch oder vegan mit Bohnenmuß gibt es in kleiner (ab 8,50 Euro) oder großer Ausführung (ab 12,50 Euro). Bei den Hauptgerichten dominieren verschiedene Eintöpfe mit Bohnen oder Champignons, Lamm oder Hähnchen, die zwischen 12,50 und 18,50 Euro kosten. Wer lieber Fleisch essen möchte, bekommt Hähnchen oder Schwein vom Grill, dazu Bratkartoffeln, Gemüse oder Salat und Saucen (ca. 17,50 Euro). Zusätzlich gibt es eine saisonale Tageskarte, auf der oft auch Fischgerichte stehen.

Wie schmeckt‘s? Zum Durchprobieren lohnt sich die gemischte Vorspeisenplatte, auf der auch das Lieblingsgericht vieler Gäste zu finden ist: vegane Auberginenröllchen, gefüllt mit Walnusspaste und Granatapfelkernen, auf Maisbrot. Generell kommt man im So Re kaum an Walnüssen vorbei, die Restaurantchefin arbeitet hier und da aber auch mit anderen Nusssorten wie Cashews. Probieren sollte man auch die Brombeersauce, die es als fruchtigen Gegenpart zum Fleisch bei vielen Hauptgerichten gibt. Und überall: Kräuter, Kräuter, Kräuter. Frischer Dill, Estragon, Minze, Koriander geben den georgischen Gerichten ihren natürlichen, aber intensiven Geschmack. Es schmeckt so, als wäre man bei einer georgischen Familie zu Besuch, wenn man sich von Natia Torchinava bekochen lässt. Da darf – oder soll – auch mit der Hand gegessen werden, sagt die Restaurantchefin. Die Teigfladen etwa werden in Brühe gekocht und verlieren an Flüssigkeit und Geschmack, wenn man sie mit Messer und Gabel isst. Mit der Hand schmeckt es also besser, sagt sie. Das So-Re-Team serviert zu den Gerichten eine Auswahl von Weinen aus Georgien, das übrigens eines der Ursprungsländer des Weinbaus ist.

Wie ist das Ambiente? Drinnen hat sich zum Vorgänger (zuletzt das Hanz und Franz) kaum etwas verändert: goldene Theke, Lederbänke, Holzstühle, gekachelte Wände. Es ist schlicht und schick, aber dennoch gemütlich. Seinen ganzen Charme entfaltet das Essen im So Re aber draußen auf der Terrasse, an einem lauen Sommerabend, wenn es schon etwas dunkler wird und man unter den von Lichterketten erleuchteten Sonnenschirmen sitzt.