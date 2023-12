Gastro-Test in Düsseldorf Saisonale Gerichte und eigener Wein am Zoo

Was ist besonders? Obwohl das Restaurant sich selbst als Brauereiausschank bezeichnet, wird auch der hauseigene Wein „Herr Noil“ angeboten, für den er eine Parzelle an der Mosel hat. Blumhoff verrät, woher der Name kommt: „Mein Sohn heißt Lion, das ist sein Name andersherum. Auf der Flasche ist auch sein Fingerabdruck drauf.“ Auf der Getränkekarte gibt es eine Übersicht über die unterschiedlichen Weine. Nicht nur gegessen wird in dem Lokal, zum Einjährigen gab es eine große Party, auch an Altweiber, 8. Februar, wird wieder gefeiert. Weitere Infos gibt es auf der Internetseite www.timsbaz.de.