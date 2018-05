Düsseldorf : Gasleck in einer Baugrube im Norden

Düsseldorf Feuerwehreinsatz gestern an der Graf-Engelbert-Straße in Angermund: Gegen 7.30 Uhr waren die Rettungskräfte alarmiert worden, weil aus einer Baugrube das Geräusch ausströmenden Gases kam und es auch danach roch. Tatsächlich war in der Grube eine Leitung undicht. Die Feuerwehr brachte sechs Personen aus dem Gefahrenbereich und Mitarbeiter der Stadtwerke dichteten das Leck ab.

Schon in den vergangenen Tagen hatte es im Umkreis der Baustelle Probebohrungen gegeben. Dort wurden nun zur Kontrolle die Gaswerte gemessen. Weil an einer Stelle die Werte erhöht waren, wurden noch einmal sämtliche Bohrlöcher und die Keller in der Nähe kontrolliert. Um 9 Uhr gab die Feuerwehr schließlich Entwarnung.

(hpaw)