Energiekrise in Düsseldorf Gaspreise fallen unter Stadtwerke-Tarif

Sobald am 1. Februar der neue Grundversorgungstarif für Gas bei den Stadtwerken gilt, wird es seit langer Zeit wieder günstigere Alternativen für die Düsseldorfer geben. Der Arbeitspreis steigt dann von 9,48 auf 17,15 Cent je Kilowattstunde (brutto) plus Grundpreis von 90,52 Euro pro Jahr. Die günstigsten Anbieter boten am Dienstag jedoch sogar schon Tarife unterhalb der Preisbremse von zwölf Cent pro Kilowattstunde an. Sie gilt für Privathaushalte ab März, umfasst aber rückwirkend Januar und Februar.