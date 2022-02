Parks und Wälder in Düsseldorf : Führungen durch das Stadtgrün

Führungen durch den Park Lantz in Lohausen stehen auch auf dem Programm des Gartenamtes. RP-Foto: Brabeck Foto: Julia Brabeck

Düsseldorf Allen Naturfreunden in Düsseldorf stehen im Laufe des Jahres wieder rund 70 Rundgänge zur Auswahl, etwa durch den historischen Nordpark, den Schlosspark in Benrath oder Park Lantz.

Mit dem Erwachen der Natur bietet die Stadt wieder Ausflüge in Parks und Landschaften an. Von März bis Dezember stehen insgesamt 71 Rundgänge mit unterschiedlichen Schwerpunkten auf dem Programm. Externe Fachleute und Mitarbeitende des Gartenamtes führen zum Beispiel durch den historischen Nordpark, den Schlosspark in Benrath und Park Lantz oder bieten die Erkundung der Artenvielfalt in hiesigen Wäldern und Naturschutzgebieten an.

Neben beliebten Klassikern, wie „Delikatessen am Wegesrand: Rotthäuser und Morper Bachtal im Frühling“ am 12. Mai oder die Führung durch den Forst Kalkum am 6. April, stehen auch einige Neuheiten auf dem Programm. Dazu zählt die Führung mit der App „Birdnet“, mit der die Teilnehmer am Samstag, 23. April, ab 7.30 Uhr das Erkennen von Vogelstimmen erlernen. Eine weitere Führung „Wiesenkräuter in der Urdenbacher Kämpe bestimmen“, die mit der App „Flora incognita“ begleitet wird, findet erstmals am Dienstag, 24. Mai, ab 18 Uhr mit Stefanie Egeling statt.

Wachsender Beliebtheit erfreut sich auch das Thema Waldbaden. In Japan ist das schon eine gut angenommende Freizeitgestaltung; dort weiß man um die Verbindung von Wald und Gesundheit und nutzt diese positiven Effekte. Beim Waldbaden können die Teilnehmer gemeinsam zu verschiedenen Jahreszeiten mit all ihren Sinnen in die Natur eintauchen. Möglich ist das beispielsweise am Samstag, 5. März, ab 15 Uhr beim Power-Frauen-Waldbaden im Aaper Wald.

Begehrt sind auch Touren rund um die Tierwelt, wie der Gang zu den Steinkäuzen im Himmelgeister Rheinbogen am 18. März und der „Abendspaziergang zum Wissen rund ums Eichhörnchen“ am 9. September um 16 Uhr. Bei anderen Angeboten werden die Historie von Gärten und Parks und Friedhöfen vorgestellt und die Pläne erklärt, wenn dort Veränderungen anstehen.

Für die Veranstaltungen ist immer eine Anmeldung erforderlich, telefonisch unter 8994800 oder per Mail unter gartenamt@duesseldorf.de. Die Führungen dauern etwa eineinhalb bis zwei Stunden und kosten fünf Euro pro Person, sofern dies nicht anders ausgewiesen ist. Vor Ort gelten tagesaktuelle Corona-Regelungen. Weitere Informationen sind in dem Flyer, der im Rathaus, im Gartenamt an der Kaiserswerther Straße 390 oder in den Bezirksverwaltungsstellen ausliegt, veröffentlicht. Außerdem sind alle Informationen auf www.duesseldorf.de/stadtgruen/freizeit zu finden.

(RP)