Gartenamt bietet Führungen an : Hier lernt man Düsseldorfs Parks und Wälder kennen

Der Botanische Garten in Düsseldorf. Foto: Andreas Endermann

Düsseldorf In Düsseldorf gibt es zahlreiche Wälder, Naturschutzgebiete, Friedhöfe und historische Parkanlagen. In diesen Grünanlagen lassen sich viele spannende Dinge entdecken. Die Stadt bietet in diesem Jahr 80 Führungen an.

Parks wie der Hofgarten, der Nordpark, der Schlosspark Benrath und der Volksgarten mit dem Südpark gehören gartenarchitektonisch zu den schönsten Grünanlagen Düsseldorfs. Erholungs- und Erlebnisräume bieten daneben auch der Wildpark, der Stadtwald und die Naturschutzgebiete.

Die vom Gartenamt angebotenen Exkursionen werden durch Fachleute geleitet, die von der historischen Entwicklung der Parkanlagen bis in die heutige Zeit hinein oder über die Artenvielfalt der Tier- und Pflanzenwelt zu berichten wissen. So wird Wissenswertes über Fledermäuse, Vögel, Pilze oder etwa die naturnahe Bewirtschaftung des Stadtwaldes vermittelt.

Unter den 80 Führungen sind in diesem Jahr einige ganz neue Angebote: Erstmals finden unter anderem Exkursionen im Wildpark statt. Dort lockt unter anderem ein Abendspaziergang zum Thema „Rund ums Eichhörnchen“, andere Führungen erklären die "Tiere im Stadtwald" oder klären die Frage "Winterschlaf oder doch nicht? Winterzeit im Wildpark Grafenberg". Darüber hinaus stellt der Naturschutzhof Abshof, die älteste Hofstelle Düsseldorfs, ihre biologische Vielfalt vor.

Ganz neu ist auch das sogenannte „Waldbaden“. In Japan ist das bereits eine beliebte Freizeitgestaltung, dort weiß man um die Verbindung von Wald und Gesundheit und nutzt diese positiven Effekte.

Bei uns ist das "Waldbaden" jedoch noch ganz neu. Interessierte können beim Angebot des Gartenamtes mit all ihren Sinnen in die Natur eintauchen - und das im Frühling, im Sommer und im Herbst.

Es werden aber auch wieder beliebte Klassiker angeboten: So etwa Ausflüge zu den Fledermäusen, den Steinkäuzen oder eine Führung zum Thema Vogelstimmen. Einblicke in die vielfältige Pflanzenwelt Düsseldorfs geben Führungen zu den Themen Pilze oder Frühblüher. Tipps für Gärtner vermittelt unter anderem der VHS-Biogarten. Die Welt der Kräuter, Gewürze, Stauden und Nutzpflanzen wird im Botanischen Garten erkundet.

Auch durch Düsseldorfs Wälder und Naturlandschaften werden naturkundliche Exkursionen angeboten, etwa durch die Urdenbacher Kämpe. Der Nordfriedhof, der Südfriedhof und der Friedhof Stoffeln samt Krematorium zeigen, wie vielfältig die städtischen Friedhöfe sind.

Die maximale Teilnehmerzahl ist jeweils auf 25 Personen begrenzt. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich unter der Rufnummer 0211-8994800 oder per E-Mail an gartenamt@duesseldorf.de. Für alle Führungen wird - sofern nicht anders angegeben - eine Teilnahmegebühr von fünf Euro pro Person erhoben. Für Kinder bis 14 Jahre ist die Teilnahme kostenfrei. Weitere Informationen online.

