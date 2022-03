Geschäftliches in Düsseldorf : Der neue Direktor des Nikkos möchte das Hotel grüner machen

Geschäftliches in Düsseldorf

Garret Marinnan ist für seinen Job nach Düsseldorf gezogen und wohnt nun in Pempelfort. Foto: Nikko / Endermann/Hotel Nikko / Andreas Endermann

Düsseldorf Der 51-jährige Garret Marinnan lässt Zimmer und Technik modernisieren. Es gebe viele Buchungen aus Europa, japanische Gäste seien zurückhaltend.

Er sei zum ersten Mal längere Zeit in Deutschland und in Düsseldorf war er bis vor kurzer Zeit noch nie. Nun ist der 51-jährige Garret Marinnan seit 1. März der Direktor im Hotel Nikko, für das die irische Dalata Hotel Group einen Monat zuvor einen Mietvertrag für 25 Jahre abgeschlossen hatte. Die Dalata hat in Irland und Großbritannien 29 eigene und 13 gemietete Hotels. Das Nikko ist das erste Haus der Dalata auf dem europäischen Festland.