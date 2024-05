Schlimmer Unfall schockiert Tierfreunde Pferd stürzt auf Düsseldorfer Galopprennbahn und muss eingeschläfert werden

Düsseldorf · Der dreijährige Hengst „Meerchenprinz“ verletzte sich beim Renntag am Wochenende auf der Düsseldorfer Rennbahn so schwer, dass man ihm nicht mehr helfen konnte, er musste eingeschläfert werden. Was der Reiter- und Rennverein zu dem traurigen Vorfall sagt.

07.05.2024 , 08:02 Uhr

Ein Galopprennen auf der Anlage in Düsseldorf-Ludenberg. (Archiv) Foto: Endermann, Andreas (end)