Vorfälle auf der Rennbahn in Düsseldorf Pferd stürzt und wird eingeschläfert – Peta meldet zudem Vorfall mit Peitsche

Update | Düsseldorf · Der Hengst „Meerchenprinz“ verletzte sich bei einem Rennen in Düsseldorf so schwer, dass man ihm nicht mehr helfen konnte. Jetzt meldet die Tierschutzorganisation Peta: Kürzlich wurde auf der Rennbahn ein Pferd mit der Peitsche in die Startbox gezwungen.

07.05.2024 , 14:50 Uhr

Ein Galopprennen auf der Anlage in Düsseldorf-Ludenberg. (Archiv) Foto: Endermann, Andreas (end)