Pferderennen in Düsseldorf Erster Kirschblüten-Renntag steigt Sonntag auf der Galopprennbahn

Weil die Kirschblüte eines der wichtigsten Symbole der japanischen Kultur ist und der auch der Pferderennsport in Japan großgeschrieben wird (vier der zehn größten Rennbahnen der Welt liegen in Japan), werden diese beiden Themen auf der Galopprennbahn auf dem Grafenberg erstmals zu einem besonderen Event kombiniert. Beim ersten Kirschblüten-Renntag am Sonntag, 16. April, können die Besucher sowohl den Rennsport verfolgen als auch Einblicke in die japanische Kultur erhalten – zumal Düsseldorf eine besondere Affinität zu dem Land in Asien hat: Knapp 9000 Japaner leben hier.