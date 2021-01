Netzwerken in Düsseldorf : Gäste von „Düsseldorf In“ treffen sich digital

Netzwerken in Düsseldorf

Das beliebte Netzwerktreffen auf dem Areal Böhler hat wegen der Corona-Pandemie fast ein Jahr pausiert. Nun treffen sich die Gäste bei einem digitalen Event.

Düsseldorf Die Gäste von „Düsseldorf In“ treffen sich in der kommenden Woche zu einer rein digitalen 180. Ausgabe des Netzwerktreffens der Rheinische Post Mediengruppe. Erstmals gibt es aus diesem Anlass ein festes Programm mit Talkgästen, die über ihre Erwartungen und Hoffnungen für 2021 reden werden. Die geladenen Gäste können sich am Rande der Veranstaltung in digitalen Räumen treffen und ins Gespräch kommen wie sonst im Kesselhaus.