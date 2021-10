Durch gezielte Ei-Entnahme : Gänsepopulation in Stadtparks halbiert

Düsseldorf Seit Jahren ist die Ausbreitung der Kanadagans in Düsseldorf ein Problem. Die Stadt versucht diesem mit dem sogenannten „Gänsemanagement“ Herr zu werden und zieht nun eine erste Bilanz.

Das Garten-, Friedhofs- und Forstamt versucht seither, das Problem zu lösen. Insbesondere 2017 nahmen die Gänse überhand. Die Anzahl habe sich „von 2009 bis 2017 von etwa 329 Tieren auf 966 verdreifacht“, schreibt das Amt in Bezug auf Parks. Im gesamten Stadtgebiet habe sich die Anzahl von und 700 auf 1400 Gänse verdoppelt. Das Wort „Gänsemanagement“ hält seit einigen Jahren Einzug in den Wortschatz der Düsseldorfer und nun wurde eine Bilanz gezogen. So gibt die Stadt an, dass die Population auf den Stand von vor der Brutsaison 2017 gesunken ist, die Jungvögel sich auf einem Niveau von 2009 bewegen. Damit sollen nach aktuellen Zählungen noch 878 Kanadagänse in Düsseldorfer Grünanlagen sein. Diesen Rückgang merken die Parkbesucher kaum, denn die Verschmutzung bleibt weiterhin hoch.