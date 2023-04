Kunst in Düsseldorf Zeichnungen im Sand

Nun ist es nicht so, dass damit das Spektrum des künstlerischen Schaffens von Gaby Ludwig erschöpft wäre. Aber für raumfüllende, museale Großplastiken ist in der kleinen Galerie in Flingern nun mal ganz bestimmt kein Platz. Aber die Künstlerin liebt durchaus diesen heimeligen Ateliercharakter direkt an der Straße, wenn die Leute neugierig durch das Schaufenster blicken, dann auch keine Scheu haben, reinzukommen, Fragen zu stellen, die schon mal existenziell sein können, denn das ist es letztlich, was sie interessiert: Dass die Zeit doch wie im Fluge vergeht, dass eben am Ende alles vergänglich ist, man den Augenblick aber durchaus genießen darf und sollte.