Mobilität in Düsseldorf : Fußwege in Düsseldorf auf dem Prüfstand

Unterrath/Lichtenbroich/Gerresheim Die Stadt will das Zufußgehen attraktiver gestalten. Gemeinsam mit Bürgern sollen deshalb Probleme für Fußgänger diskutiert und Lösungen gesucht werden. Gehwege in den Stadtteilen Unterrath, Lichtenbroich und Gerresheim werden untersucht.

Das Zufußgehen ist die natürlichste, flexibelste und umweltfreundlichste Fortbewegungsart. Gleichzeitig ist es gesund und trägt zu einer Belebung von Straßenräumen bei. Dennoch hat die Bedeutung des Fußverkehrs im Verkehrsgeschehen in den letzten Jahren immer mehr abgenommen. In Deutschland werden im Durchschnitt nur noch 22 Prozent aller Wege zu Fuß zurückgelegt.

Städte wollen deshalb das Zufußgehen wieder attraktiver machen. Düsseldorf beteiligt sich daher als Mitglied im Zukunftsnetz Mobilität NRW an einem landesweiten Fußverkehrs-Check. Dabei beleuchten unterschiedliche Akteure den Fußverkehr aus verschiedenen Blickwinkeln. Als Beispiele werden Strecken in den Stadtteilen Unterrath, Lichtenbroich und Gerresheim untersucht. Dabei werden die Bürger miteingebunden.

Der Auftaktworkshop findet am 17. September ab 17 Uhr in der Aula des Gymnasiums Gerresheim, Am Poth 60, statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Interessierte können sich ab sofort telefonisch unter 0211 8993515 anmelden. Zudem besteht die Möglichkeit, bis Sonntag, 6. September, über ein Online-Formular Hinweise und Anregungen zur Situation der Fußgänger in den drei Stadtteilen Unterrath, Lichtenbroich und Gerresheim zu geben.