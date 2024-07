Einkaufen in den Stadtteilen Ist die Hauptstraße in Benrath beliebter als die Lorettostraße?

Die Ergebnisse zeigen, dass an einem durchschnittlichen Donnerstag zwischen 10 und 18 Uhr 8062 Personen die nördliche Hauptstraße in Benrath passierten. Am Samstag waren es im selben Zeitraum durchschnittlich 7234. Zum Vergleich: an der Lorettostraße waren es 2152 (Donnerstag) und 3577 Personen, an der Nordstraße 5912 bzw. 4866. Mehr Personen als in Benrath waren nur an der westlichen Westfalenstraße in Rath und auf der südlichen Kölner Straße in Oberbilk unterwegs.